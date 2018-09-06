Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована на северо-востоке Китая

Харбин, Китай, , 05:03 — REGNUM В Китае зарегистрирована очередная вспышка африканской чумы свиней, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Поднебесной, передает 5 сентября агентство Синьхуа.

Зараженные свиньи были обнаружены на одной из ферм в городе Цзямусы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Из 87 свиней на ферме, 39 оказались зараженными, из них умерло уже 12, сообщили в министерстве. В связи с произошедшим объявлен экстренный план действий: зараженных животных забьют и дезинфицируют ферму.

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Напомним, что первый в Китае случай заражения африканской чумой свиней был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин. С тех пор опасный вирус успел распространиться на провинции Аньхой, Цзянсу, Хэнань, Чжэцзян и Хэйлунцзян.

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