Лукашенко похвастался собранным урожаем

Минск, , 05:05 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 сентября собирал урожай на своем приусадебном участке, сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что с площади в полтора гектара президент с помощниками собрали 60 тонн картофеля, а с 1,6 гектара — 42 тонны арбузов. Лукашенко на своем участке выращивает картофель сортов «Уладар», «Королева Анна» и «Сатина».

"Порадовали и арбузы, которым нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли только на пользу — добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что уборка урожая на приусадебном участке белорусского президента продолжится в последующие дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко предупредил своих подчиненных о недопустимости пьянства. По его словам, многие белорусские чиновники лишились места, потому что весьма «закладывали за воротник».

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