В Китае задержали перевозчика наркотиков с двумя центнерами метамфетамина

Куньмин, Китай, , 04:36 — REGNUM Полиция китайской провинции Юньнань на юго-западе страны арестовала перевозчика наркотиков, изъяв у него более 200 кг метамфетамина, сообщили в 5 сентября в местной полиции, передает агентство Синьхуа.

В конце июля полиция города Линьцан получила наводку, согласно которой некто планирует ввезти огромную партию наркотиков через границу в Китай из Мьянмы. Затем, 13 августа, гражданин Мьянмы был задержан полицией с 317 пакетами метамфетамина на руках общим вестом 215,7 кг, который был спрятан в грузовике Расследование продолжается.

Напомним, что Юньнань является китайской передовой на фронте борьбы с наркоторговлей, поскольку провинция граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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