Нанкин, Китай, , 04:29 — REGNUM Прямой воздушный маршрут был запущен между Нанкином в провинции Цзянсу на востоке Китая и столицей России Москвой, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Рейс будет осуществляться российской авиакомпанией iFly Airlines на самолетах Airbus A330. Вылет из Нанкина будет осуществляться в 12:45 каждую среду. Полет в одну сторону занимает около 8,5 часов, а самолет способен перевозить до 311 пассажиров.

Отметим, что в настоящее время из Нанкина летают восемь международных рейсов прямиком до Франкфурта, Сиднея, Лос-Анджелеса, Ванкувера, Милана, Санкт-Петербурга, Хельсинки и Москвы. Ранее прямой рейс также связал Ростовскую область с китайским куротным Хайнанем.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовскую область и Китай свяжет прямой авиарейс