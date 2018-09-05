Среда, 5 Сентября 2018 года
23:14:30 МСК

С сентября сим-карты в Бангладеш нужно будет регистрировать

Общество

В Бангладеш начала действовать система электронной регистрации сим-карт. Она была введена в действие 1 сентября по указу Телекоммуникационной комиссии Бангладеш

Дакка, 5 сентября 2018, 22:42 — REGNUM  С 1 сентября сим-карты в Бангладеш необходимо будет регистрировать электронным, а не бумажным способом. Об этом сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало». Новая система предполагает отказ от заполнения бумажных форм, как это было ранее. Продавцы сим-карт будут собирать данные о покупателях посредством электронных устройств.

По словам самих представителей мобильных операторов, новая система позволит не только предоставлять провайдерам самые точные сведения о клиентах, но и станет более удобной для покупателей. Представитель бангладешского оператора связи «Банглалинк» заявил, что они «уже запустили эту систему на всей территории Бангладеш». По его словам, это «значительно упрощает процесс регистрации клиентов, как, впрочем, и весь процесс их дальнейшего обслуживания». Кроме того, ожидается, что безопасность личных данных клиентов также повысится за счёт введения новой системы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Бангладеш
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить