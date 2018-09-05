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Вебстерский университет США запустил в Узбекистане магистратуру

Общество

Пройти американскую программу может любой выпускник бакалавриата

Ташкент, 5 сентября 2018, 21:23 — REGNUM  Вебстерский университет США в рамках магистратуры запустил в Узбекском государственном университете иностранных языков программу «Преподавание английского как второго языка», сообщает 5 сентября издание «Подробно.uz».

Данное начинание стало первой магистерской программой вуза США в странах Туркестана. Пройти американскую программу может любой выпускник бакалавриата, независимо от специальности. В 2018/2019 учебном году документы подали 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Узбекистане начал принимать документы абитуриентов первый частный Технический институт Ёджу (Южная Корея). Вступительные экзамены пройдут с 7 по 8 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане открылся первый частный вуз

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