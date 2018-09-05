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Работающим пенсионерам в Узбекистане будут выплачивать всю пенсию

Общество

В настоящее время работающие пенсионеры получают половину пенсии

Ташкент, 5 сентября 2018, 21:04 — REGNUM  С 1 октября 2018 года работающим пенсионерам в Узбекистане планируют выплачивать пенсию в полном объеме. Об этом говорится соответствующем проекте указа главы государства, который опубликован 5 сентября на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана.

В настоящее время работающие пенсионеры получают в Узбекистане половину пенсии. По предварительным подсчетам для реализации предложенной инициативы потребуется 363 млрд сумов ($46,4 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа СМИ Узбекистана сообщили, что в республике подготовили проект постановления президента республики, который направлен на повышение пенсионного возраста. Новый пенсионный возраст пока не указывается.

В мае в Узбекистане была опубликована концепция реформирования пенсионной системы. Согласно документу пенсионный возраст женщин планируется поднять до 58 лет, мужчин до 63 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Узбекистана планирует повысить пенсионный возраст

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Пенсионная реформа
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