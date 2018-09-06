Недетские забавы: как поиграть в одной из самых больших песочниц мира

Олег Кугаев, , 14:31 — REGNUM

— Ты видел, видел? Орёл пролетел в метре от коптера, и вот опять! Да они прям атакуют его. Как я скачки снимать буду? Не думал, что в небе будет так тесно.

Поднимаю выше свой электронный глаз, чтобы запечатлеть тот момент, когда финиширует лошадь на празднике Наадам. Это главный праздник в Монголии, мы приехали посмотреть на него и, собственно, на одну из главных достопримечательностей Монголии — пустыню Гоби.

Но, пожалуй, нужно начать рассказ пораньше.

— Да куда ж он едет? Стой, стой, дед! Эээээ…

Мы видим, как уазик, подъезжавший к нам на узкой горной дороге, медленно скатывается в обрыв. К счастью, не глубокий: перевернулся всего один раз и лег на бок. Все, кто был в радиусе полкилометра, включая нас, побежали выручать дедушку. Вытащили его и отвезли домой, благо от своей стоянки он отъехал недалеко. Уазик остался лежать в обрыве и ждать помощи посерьёзней.

Нет, еще раньше:

— Скажите, мы в Ховд правильно едем?

— Да, правильно.

— А асфальт когда начнётся?

— Асфальт? В Ховде будет асфальт.

В Ховде мы решили, что будем смотреть праздник Наадам, а оттуда доедем до пустыни Гоби. Но не рассчитали, что дороги туда нет. Так мы потеряли день праздника, но ничего, в запасе был ещё один.

Ещё раньше:

— Смотрите, верблюды!

Хотя нет, верблюды в Монголии — это красиво, но банально. Расскажу про другое животное.

— Смотрите, пищуха! Помните ушастую красотку на моей фотографии? Так это, возможно, она и есть. Кто не видел вживую, выходите. Только очень медленно.

Вышли медленно, как в «слоумоушн», но реакция животного была странной. Скорее всего, её норка была далеко, так что пищуха побежала прятаться от нас прямиком под мою машину. Забравшись в колесо, она затормозила наше путешествие минут на 15. Кое-как выманив её из-под машины на пару метров, мы ударили по газам, чтобы побыстрее убраться от отчаянного зверя.

— И не попадайтесь мне больше на глаза! — кричала пищуха нам вслед, пиная дорожную пыль.

А началось всё с того, что решили мы поехать в Монголию на своей машине. Это была довольно безумная идея: малютка Toyota Vitz создавалась явно не для бездорожья, гор и бродов. И когда тени больших внедорожников загораживали солнце, мы поднимали глаза и видели, как нам весело машут из окон машин, обвешанных запасными колёсами, бензином и лопатами (лопата, кстати, всегда красиво смотрится, как будто орудие на танке). И не поймёшь, то ли эти танки рады нас видеть, то ли провожают в последний путь.

Потеряв целый день на границе и один день по бездорожью, мы с опозданием прибываем в Ховд. Наадам — это государственный праздник в Монголии, такой крупный, что сразу после нашего въезда в страну границу закрыли, и все пошли гулять. Гуляют тут с размахом, и нам деваться некуда — гуляем вместе. Основная тема праздника — скачки. Скачут на разные дистанции, самая длинная больше 20 км. В наездниках не абы кто, а самые настоящие дети, начиная с 5 лет. Монголия вообще колоритная страна, а во время праздника она телепортируется на несколько веков назад. Погружаешься в атмосферу настоящей древней Монголии, если, конечно, закрыть глаза на припаркованные машины и продажу сувениров.

Посмотрев праздник, двигаемся к следующей цели — в пустыню Гоби. Главная прелесть этого места летом — жара. Она была действительно жёсткой. Мы взяли воды больше, чем обычно, но и этого не хватило. Пили много, жадно, всё как в кино. И когда поняли, что воды не хватит, а поиски её успехом не увенчаются, развернули коней обратно. Что ж, цели достигнуты, запросы удовлетворены, можно ехать домой. И тут нас накрыл циклон, пришедший из Китая. И это было очень кстати: пыль прибило, жара исчезла, дорога стала мягче. Мы вернулись в Россию по обновлённой Монголии.

Но на самом деле всё началось еще год назад, и началось вот так:

Наигравшись в июльские снежки, мы с сыном слезаем с алтайского ледника.

— Было круто! Что будем делать следующим летом?

— А поехали в одну из самых больших песочниц мира!

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