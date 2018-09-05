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Власти Кубани хотят сохранить региональные возрастные льготы

Общество

Меры социальной поддержки будут сохранены для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста

Краснодар, 5 сентября 2018, 20:03 — REGNUM  Правительство Краснодарского края планирует сохранить ныне действующие пенсионные льготы для женщин с 55 и для мужчин с 60 лет в случае повышения пенсионного возраста федеральными властями, сообщает 5 сентября ТАСС со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

По словам Вениамина Кондратьева, нынешние региональные льготы будут сохранены «для 55-летних женщин и 60-летних мужчин, несмотря на то, что фактически на пенсию они будут выходить позже».

Губернатор Краснодарского края отметил, что уже подготовлены соответствующие законопроекты по внесению изменений в региональное законодательство, которые будут предложены депутатам Законодательного собрания края.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ настаивает на повышении пенсионного возраста для граждан страны. Для мужчин возраст выхода на пенсионное обеспечение предлагается увеличить до 65 лет, для женщин пенсия станет доступна с 63-летнего возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинским предпенсионерам оставят все льготы: законопроект уже готов

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Повышение пенсионного возраста
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