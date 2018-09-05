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Пассажиров авиалайнера Emirates в Нью-Йорке отпустили из карантина

Общество

У сотни пассажиров рейса Дубай — Нью-Йорк на борту проявились схожие симптомы в виде кашля

Нью-Йорк, США, 5 сентября 2018, 19:59 — REGNUM  В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке сняли карантин с самолёта авиакомпании Emirates после массового недомогания пассажиров на борту, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как уточняется, пассажиры авиарейса были обследованы эпидемиологами. Признаки заболевания были выявлены только у десятерых, все они в настоящее время направлены на обследование.

Остальных пассажиров вскоре отпустили, однако взяли у них контактные данные на случай, если у кого-то из них ухудшится самочувствие или у медиков появятся вопросы.

Подробностей о заболевании пассажиров не приводится. Между тем пресс-секретарь мэра Нью-Йорка, общаясь с журналистами, предположил, что инцидент может быть связан с остановкой самолёта в Мекке (Саудовская Аравия), где наблюдается серьёзная эпидемия гриппа.

Как передавало ИА REGNUM, самолёт Airbus A380 с более чем 500 пассажирами на борту, прибывший утром 5 сентября из Дубая в Нью-Йорк, был изолирован в аэропорту из-за того, что у сотни пассажиров наблюдались одинаковые симптомы в виде кашля. Борт в Нью-Йорке встречали полиция и сотрудники центра по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Нью-Йорка изолировали самолёт из-за недомогания у пассажиров

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