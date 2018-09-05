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Челябинским предпенсионерам оставят все льготы: законопроект уже готов

Общество

Законопроект рассмотрят 27 сентября

Челябинским предпенсионерам оставят все льготы: законопроект уже готов
Оноре Домье. Бурлак. 1856-60 гг

Челябинск, 5 сентября 2018, 19:47 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Челябинской области намерены сохранить гражданам предпенсионного возраста все льготы. Их будут получать мужчины с 60 лет и женщины с 55, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Соответствующий проект областного закона уже готов. Его рассмотрят на заседании Заксобрания 27 сентября. Проектом предусмотрены поправки сразу в несколько нормативных актов. Предпенсионерам оставят льготы по услугам ЖКХ, по текущему и капитальному ремонту жилья, по установке газового оборудования и подводке газопровода к жилищу и т.д.

При этом принятие закона не повлечёт дополнительных трат из облбюджета, отмечают в Заксобрании.

Напомним, 29 августа с обращением к россиянам выступил президент страны Владимир Путин. Он объяснил причины повышения пенсионного возраста и обратил внимание на то, что все региональные льготы сохранят.

Читайте развитие сюжета: Власти Кубани хотят сохранить региональные возрастные льготы

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Повышение пенсионного возраста
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