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В Казахстане в 2018 году во время родов умерли 40 женщин

Общество

По каждому случаю проводятся расследования

Астана, 5 сентября 2018, 19:49 — REGNUM  В 2018 году в Казахстане было зарегистрировано 40 случаев смерти рожениц, в 50% случаях беременность была противопоказана, заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов. Об этом 5 сентября сообщает издание Bnews.

Министр отметил, что на смерть женщин при родах влияет много факторов, в том числе качество оказания медицинских услуг и заболеваемость женщин к моменту беременности. Биртанов добавил, что по каждому случаю проводятся расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Елжан Биртанов и аким (мэр) Астаны Асет Исекешев отчитались перед председателем правительства Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым за очередной случай гибели роженицы.

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Младенческая смертность
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