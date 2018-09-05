В Казахстане в 2018 году во время родов умерли 40 женщин

Астана, , 19:49 — REGNUM В 2018 году в Казахстане было зарегистрировано 40 случаев смерти рожениц, в 50% случаях беременность была противопоказана, заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов. Об этом 5 сентября сообщает издание Bnews.

Министр отметил, что на смерть женщин при родах влияет много факторов, в том числе качество оказания медицинских услуг и заболеваемость женщин к моменту беременности. Биртанов добавил, что по каждому случаю проводятся расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Елжан Биртанов и аким (мэр) Астаны Асет Исекешев отчитались перед председателем правительства Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым за очередной случай гибели роженицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Казахстана провел совещание по случаям гибели рожениц