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В Ингушетии депутаты сохранили региональные льготы

Общество

Льготы для пожилых людей сохранятся после возможного повышения пенсионного возраста

Магас, 5 сентября 2018, 19:45 — REGNUM  Депутаты Народного собрания Ингушетии поддержали поправки о сохранении региональных льгот для мужчин и женщин 55 и 60 лет соответственно, сообщили 5 сентября в пресс-службе законодательного органа региона.

Председатель Народного собрания Зялимхан Евлоев отметил, что льготы для пожилых людей сохранятся даже после возможного повышения пенсионного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, законодательные органы регионов России готовят поправки в местное законодательство для сохранения льгот в связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста.

Во многих субъектах РФ региональные льготы привязаны к пенсионному статусу. Вносимые поправки позволят отвязать льготы от пенсионного возраста.

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Повышение пенсионного возраста
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