Главы Югры и Тюменской области решили сохранить северные льготы

Ханты-Мансийск, , 19:24 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова выступила за сохранение северных, сообщает 5 сентября региональный департамент общественных и внешних связей.

4 сентября глава Югры и врио губернатора Тюменской области Александр Моор встретились с коллективом ООО «Газпром трансгаз Югорск». Главы регионов отметили, что у них «единое мнение на этот счет».

Напомним, 10 октября 2017 года министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин заявил, что система расчета северных надбавок и районных коэффициентов не соответствует сложившимся реалиям. Однако министр отметил, что северные льготы «трогать не надо».

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