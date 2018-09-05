Экс-глава оборонного ФГУП в Петербурге приговорён за подкуп и «откаты»

Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM Бывший начальник Главного управления №3 Спецстроя России Александр Шашкин признан виновным в двух эпизодах коммерческого подкупа и пяти эпизодах получения взяток — так называемых «откатов».

Он приговорен к лишению свободы сроком на пять с половиной лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 40 млн рублей и взят под стражу в заде суда, сообщили 5 сентября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, Шашкин был задержан 4 августа 2016 года в петербургском аэропорту «Пулково» и первое время содержался под стражей.

Как установлено следствием и судом, Шашкин и его подельники в 2014—2016 годах получили незаконные вознаграждения на общую сумму более 75 млн рублей.

Шашкин вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Северо-Западного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства России» («ГУССТ №3 при Спецстрое России») возводит объекты спецназначения, промышленные, административные здания, социальную инфраструктуру в регионах СЗФО. Предприятие является генподрядчиком строительства объектов Минобороны на Северо-Западе России.

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