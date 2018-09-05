В Кустанайской области Казахстана снесли памятник батыру

Кустанай, Казахстан, , 19:05 — REGNUM Власти поселка Карабалык Карабалыкского района Кустанайской области разрушили памятник батыру (богатырю) из соображений безопасности, сообщает 5 сентября издание BNews со ссылкой на акима (главу) поселка Асана Шектыбаева.

По его словам, весной 2018 года в скульптуре батыра образовалась трещина, и был поставлен вопрос о замене памятника. Власти планировали перенести скульптуру в другой сельский округ, но при подъеме трещина усилилась.

Снесенный монумент был поставлен в 2015 году как символ 550-летия Казахского ханства. Новый памятник планируется установить в октябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Караганде восстановили разрушенный вандалами памятник погибшим шахтерам. На монументе установили новые гранитные плиты и буквы надписей.

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