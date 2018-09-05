Среда, 5 Сентября 2018 года
20:08:07 МСК

В Кустанайской области Казахстана снесли памятник батыру

Общество

В скульптуре батыра образовалась трещина

Кустанай, Казахстан, 5 сентября 2018, 19:05 — REGNUM  Власти поселка Карабалык Карабалыкского района Кустанайской области разрушили памятник батыру (богатырю) из соображений безопасности, сообщает 5 сентября издание BNews со ссылкой на акима (главу) поселка Асана Шектыбаева.

По его словам, весной 2018 года в скульптуре батыра образовалась трещина, и был поставлен вопрос о замене памятника. Власти планировали перенести скульптуру в другой сельский округ, но при подъеме трещина усилилась.

Снесенный монумент был поставлен в 2015 году как символ 550-летия Казахского ханства. Новый памятник планируется установить в октябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в Караганде восстановили разрушенный вандалами памятник погибшим шахтерам. На монументе установили новые гранитные плиты и буквы надписей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Караганде восстановили памятник погибшим шахтерам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Установка и снос памятников в разных странах мира
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить