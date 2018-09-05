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МВД ДНР: Объявленные в розыск лица не причастны к убийству Захарченко

Общество

Министерство внутренних дел ДНР поблагодарило граждан за содействие в расследовании

МВД ДНР: Объявленные в розыск лица не причастны к убийству Захарченко
Иллюстрация: Mvddnr.ru
Эмблема МВД ДНР

Донецк, 5 сентября 2018, 18:53 — REGNUM  Двое мужчин, ранее объявленные в розыск в рамках расследования дела о убийстве главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, не имеют отношения к данному преступлению, сообщает 5 сентября пресс-служба МВД ДНР.

«Министерство внутренних дел благодарит граждан за предоставленную информацию. Причастность к инциденту лиц, чьи фотографии были размещены ранее, не подтверждена», — говорится в распространённом заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня МВД ДНР сообщило о розыске двух мужчин, которые 31 августа посещали кафе «Сепар» в центре Донецка незадолго до взрыва, в результате которого погиб Александр Захарченко. Ведомство просило граждан, располагающих какой-либо информацией об их местонахождении, обратиться в полицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело об убийстве Захарченко: МВД ДНР объявило в розыск двух мужчин

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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