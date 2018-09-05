Жителя Ингушетии приговорили в восьми годам колонии за «убийство чести»

Магас, , 18:45 — REGNUM В Ингушетии отправлен в колонию строгого режима на восемь лет местный житель, убивший собственную дочь. Преступление было совершено в феврале 2018 года. 54-летний мужчина задушил 31-летнюю дочь в районе сельского поселения Яндаре, сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По словам источника в правоохранительных органах, молодая женщина была «наказана» отцом за то, что не соблюдала обычаи и традиции ингушского народа, вела развратный образ жизни. Родители просили ее не порочить честь семьи, однако она продолжала вести себя неподобающим образом, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

По данным издания, мужчина сам пришел в полицию с признательными показаниями. Однако, поскольку он совершил преступление осознанно, смягчающих обстоятельств следователи не усмотрели.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в 2015 году было совершено подобное «убийство чести». Местный житель убил свою дочь. По его словам, он хотел лишь пристыдить ее за «непристойное поведение, которым она позорила всю семью», однако во время разговора возник конфликт и отец в состоянии аффекта задушил молодую женщину.

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