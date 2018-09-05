В крымском Армянске после химвыброса госпитализированы четыре человека

Армянск, Крым, , 18:36 — REGNUM 58 жителей крымского города Армянск обратились к медикам с жалобами на самочувствие по данным на 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам заседания оперативного штаба в городе Армянске.

По данным республиканского минздрава, на данный момент на амбулаторном лечении остаются 54 человека, в том числе шесть детей. Четыре человека госпитализированы.

В город было поставлено 80 тыс. марлевых повязок — их бесплатно раздают в администрации города. В аптеках маски закончились за пару дней до этого.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на территории Армянска работают федеральные службы, идут заборы проб анализов, которые направляются на исследования в Москву.

«К завтрашнему вечеру мы из столицы получим какие-то предварительные данные глубокого анализа почвы, воды и воздуха. И будем уже понимать, поскольку пока что это сернистый ангидрид, однако могут быть какие-то новые летучие вещества, которые образовываются в результате различных химических реакций», — сказал Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Армянска страдают от химических выбросов с 24 августа. Как установлено, источником их стали кислотонакопители местного завода «Титан», а причиной — жара, спровоцировавшая испарения. 4 сентября ситуация ухудшилась. Власти отрицают необходимость введения режима ЧС, однако приняли решение о вывозе детей из города в санатории и оздоровительные лагеря. Работу завода решили приостановить на две недели.

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