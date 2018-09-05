В Ульяновской области откроют стелу в честь героев-танкистов

Ульяновск, , 18:34 — REGNUM В Ульяновской области в рамках 100-летия Гвардейского высшего танкового командного училища откроют стелу, посвящённую героям-танкистам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Стела появится на территории Суворовского военного училища и будет посвящена Героям Советского Союза и Российской Федерации, выпускникам Ульяновского гвардейского высшего танкового командного, дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды училища имени В. И. Ленина (УГВТКУ).

Напомним, училище подготовило более 25 тыс. военных специалистов, в том числе шесть тыс. выпускников высшей квалификации. Здесь учились 93 Героя Советского Союза, два Героя Социалистического Труда, шесть Героев России. В его стенах получили военные знания более 160 будущих маршалов и генералов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 года в Ульяновске открыли мемориальную доску в честь воинов-медиков. На ней выгравированы имена 148 медицинских работников региона, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

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В июне 2018 года в Ульяновске возле старого железнодорожного вокзала был установлен памятный знак «Дороги Великой Победы». Он изготовлен по заказу байкерского клуба «Ночные волки» и изображён «в виде вагона, военной теплушки», символизирующей «образ вечной дороги и вечной памяти». Тогда случился казус: была ошибка допущена в слове «участвовали», где появилась третья буква «в». Один из фрагментов надписи гласит: «Ульяновцы учавствовали во всех крупнейших сражениях» (орфография сохранена). Скульпторы, изготовившие памятный знак, заменили данный фрагмент на новый.

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