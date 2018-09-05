За семь месяцев из Чувашии в другие регионы уехали около 10 тыс. жителей

Чебоксары, , 18:23 — REGNUM Чувашстат опубликовал данные о миграции населения в январе-июле 2018 года. Согласно представленной информации, миграционная убыль в республике выросла почти вдвое, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным органа статистики, за семь месяцев в Чувашию прибыли 25 629 человек, что на 2,6% меньше, было за аналогичный прошлогодний период. В то же время выбыли 27 955 человек — рост на 6,6%. Миграционная убыль возросла с 1244 до 2326 человек. В основном миграционная активность наблюдалась внутри региона: перемещения по республике совершили 17 101 человек (в январе-июле 2017 года — 16 327 человек).

Что касается межрегиональной миграции, то в Чувашию прибыли 7539 человек, что на 5,6% больше, чем было в январе-июле прошлого года. В то же время из республики уехали 9697 жителей — это на 5,44% больше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Миграционная убыль выросла соответственно с 2056 до 2158 человек.

Резко сократилось число международных мигрантов: если в январе-июле 2017 года в Чувашию прибыли 1513 иностранных граждан, то в соответствующем периоде 2018 года — 989. Число покинувших пределы Чувашии увеличилось с 701 до 1157.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, численность населения в Чувашии на 1 января 2018 года составила 1 230 479 человек. Это на 2692 человек (или на 0,23%) меньше, чем было на начало прошлого года.