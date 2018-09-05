Пафос или бафос? — об угарном декадансе дискотек в курганском селе

Елена Миронова, , 19:59 — REGNUM

Пафос, или патетика — есть такой приём обращения к эмоциям аудитории, который часто применяют коллеги по журналистскому цеху. А есть термин «бафос», когда пафос ложен и неуместен. И, признаться, не знаешь, где проходит грань между первым и вторым. Как меж выражениями «О, ужас! и «Ой, всё!»

«Животная сущность», «психология толпы»

Сюжет одного из курганских телеканалов о том, как в Курганской области бесчинствует молодёжь, не мог не задеть за живое. В нём рассказывается, как в селе Большое Чаусово Кетовского района в День села после дискотеки местное хулиганьё выбило окна в доме инвалида. И это невзирая на машину с полицейским патрулём, который следил за безопасностью мероприятия.

Дом пожилого человека находится возле клуба. Ориентировочно в 22:00 по местному времени некие молодчики стали пулять камнями в стёкла, сообщает в эфире инвалид. Полиция приехала, сфотографировали последствия, показания взяли, а виновных не нашли. А ищут ли этих неустановленных лиц?

Далее рассказывается, что это не первый дом, который покалечила молодёжь. Снесена стойка в доме культуры, разбито два уличных туалета, разломано крыльцо.

«Собирается молодёжь и бесчинствуют, у меня в голове не укладывается», — даёт интервью глава Большечаусовского сельсовета Валентин Леонов.

А заведующая сельским домом культуры Марина Щигреева рассказывает, как с младых ногтей жиелям Большого Чаусова поясняют, что такое хорошо, а что такое плохо.

«Просто нужно завлекать молодёжь. Но нужно это делать не только школе и клубу, но и родителям. Когда мы обращаемся к родителям, они говорят, это не может сделать наш ребенок. Но не стоит забывать, что на улице дети совершенно другие, чем дома», — добавила Щигреева.

Корреспондент резюмирует, мол, «психология толпы и установление лидерства внутри подростковой и молодежной среды и порождает желание крушить всё на своем пути. И именно в этот момент и стоит вспоминать свою человеческую, а не животную сущность, уверены сельчане».

Сюжет вызвал резонанс. Под публикацией комментаторы, как говорится, жгут.

«Верхушка айсберга. За последние 25 лет наше общество ухнуло в культурную яму, которую само себе и выкопало за годы дикого капитализма. Дети с камнями — это ещё цветочки. Когда уйдут последние родители и учителя, выросшие в СССР, начнут жечь автомобили не хуже, чем в арабских кварталах Парижа», — пишет один.

«На дискотеках молодежь пьёт, а после принятого не знает, как себя проявить. Вот и идут громить всё что под «руку попадет», показывая свою неграмотность и ханжество. Как правило, это дети из благополучных семей, родители которых всё отрицают и бьют себя в грудь о том, что их чадо этого не сделает», — пишет другой.

«Страна в полном культурном (да и не только) провале, но никто сверху не хочет этого замечать. С молодежью надо работать здесь и сейчас, а не в какой-то перспективе», — вторит третий.

Данная картина маслом благодатно легла на статистику прокуратуры Курганской области за первое полугодие 2018 года, сообщающей о более чем двукратном росте подростковой преступности в городе Кургане. То есть мы наблюдаем экспансию юного криминала в пригород?

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Село Большое Чаусово с тремя тысячами жителей деревенькой не назовёшь. Здесь, в отличие от Курганской области в целом, в которой за первое полугодие 2018 года миграционная убыль выросла на 63,9%, наоборот, наблюдается планомерная миграционная прибыль. И в кадрах сюжета мелькают солидные дома с иномарками у ворот.

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Ах, да. Нам же повествуют о бесчинствах «подростковой толпы» в «курганской Рублёвке». Тогда тем более экспансия. В Кургане ныне активно борются с АУЕ, «синими китами» и «Колумбайном». Ведь все эти девиантные молодёжные течения так или иначе уже проявились в городской среде Зауралья. Страшно представить, какое будущее ждёт село Большое Чаусово в ближайшее время.

«Единичные факты — не тенденция»

С подобным настроением я позвонила начальнику отдела информации и общественных связей УМВД России по Курганской области Елене Радаевой. Не первый раз приходится общаться с ней на темы подростковой агрессивной сущности: по причине стрельбы в шадринской школе и беспорядков в Кипельской школе-интернате. Но в полицейской пресс-службе мои ожидания не укрепили. Наоборот.

«Журналисты смотрят на одно, а правоохранительные органы на другое. Мы тоже видели этот сюжет. Бесчинствующая молодёжь, подростки, дискотека после 22:00. Что делают после десяти вечера несовершеннолетние на дискотеке? Это прямое нарушение закона. Мероприятия детские должны заканчиваться не позднее 20:00. Но если выходят подобные статьи и сюжеты, органы полиции обязаны отреагировать. Будут патрулировать и присматривать за дискотеками в Большом Чаусово. Сразу же связалась с ПДН и участковым. По линии ПДН в Большом Чаусово ситуация удовлетворительная — 100% учеников в сельской школы сели за парты, были проведены профилактические беседы, инспекторы пообщались с учителями. С той стороны есть контроль. Участковый полиции, который курирует село, доложил, что в селе с начала 2018 года не зарегистрировано ни одного даже административного нарушения, совершённого подростками, не говоря о криминале», — прокомментировала Елена Радаева.

А как же издевательство над жилищем пенсионера-инвалида, разбитые туалеты и стойка? Ведь это было.

«Речь идёт о хулиганстве. В сюжете не ясно, когда именно, до или после дискотеки это происходило. Несовершеннолетним запрещено посещать подобные мероприятия. А молодёжь — пространное понятие. У нас до 35 лет — молодёжь. И если разбомбили дом культуры «отдыхающие», то на заведующей, прежде всего, лежит ответственность. По вандализму в доме пенсионера идёт следствие, лица устанавливаются», — пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Курганской области.

Елена Радаева отметила, что поступивший сигнал говорит лишь о том, что органам полиции необходимо уделить особое внимание обстановке в селе. Явно не на трезвую голову «отдыхающие» пошли ломать туалеты и стойки в доме культуры. Алкоголь на массовых мероприятиях тоже запрещён. Единичные факты хулиганства — это ещё не тенденция, отметила Елена Радаева, а неумение людей культурно отдыхать.

Дедукция с угарным декадансом

У главы сельсовета Валентина Леонова своя правда. Он тоже был недоволен сюжетом, где Большое Чаусово показано местом дикой молодёжи, проявляющей «животную сущность».

«У нас живут спокойные люди. Все работают в Кургане. Это особенность нашего села — 10 минут езды до города. Впрочем, только дорогу перейди: по одну сторону земля сельсовета, по другую её сторону — городская уже. День села у нас прошёл замечательно. Был начальник полиции, поздравил, отряд полицейских охранял мероприятие. Никаких эксцессов после праздничных гуляний не было. Жалоб на отсутствие реакции полицейских на происшествия, которые у нас редки, нет. Все указанные в сюжете происшествия случились до Дня села и были отработаны», — сообщил Валентин Леонов.

Глава села пояснил, что журналисты приезжали спросить о разбитой дороге по улице Советской. Сельчане позвали прессу: не нравится людям трястись по кочкам на иномарках по пути на работу в Курган и обратно. Но руководитель сельсовета не всесилен. Нашлось 70 тыс. рублей на ямочный ремонт, и в течение недели ямы залатают. И это как мёртвому припарка. Надо бы 27 млн рублей на ремонт дороги. А у села 500 тыс. рублей кредиторской задолженности — по софинансированию с областью починить проблематично. Когда приехали репортёры, к ним подошёл сельчанин, которому стёкла побили. Люди мимо проходили, заодно и про ДК рассказали.

«У нас все всё про всех и вся. Мы друг у друга на виду. Открыты. Поэтому разбитые окна инвалида для нас, сельчан, вопиющий случай. Представьте, если бы это случилось в городе? Кто-нибудь стал делать сюжеты о разбитых стёклах на первом этаже? Наши же сельчане отреагировали болезненно на это хулиганство. Вандализм в доме культуры — тоже отвратительный инцидент. Нельзя так поступать. Но я не ожидал, что вместо дороги главной темой сюжета станет рассказ про молодёжь. Мы сами справляемся со своими хулиганами. Родители поотпираются для видимости, но дома обязательно отругают. Участковый у нас замечательный. Но он работает на восемь деревень — огромная загруженность. Поэтому договорился с начальником ОВД о патруле. Будет. Хотя мы раньше и без пристального внимания полиции жили. Так, чтобы у нас постоянно молодёжь бузила, ломала всё и крушила — такого нет. Утрируют ваши коллеги», — уверяет Валентин Леонов.

Словом, методом дедукции — от общего к частному — мы пришли с главой сельсовета к выводу, что из маленьких хулиганских проделок всё-таки могут вырасти большие преступления. А неуважение к родному селу может перерасти в безразличие к Родине в целом. И с угарным декадансом сельских дискотек надо что-то делать.