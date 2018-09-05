На Украине «патриоты» угрожают Марии Максаковой расправой

Киев, , 18:04 — REGNUM На Украине группа неких активистов, называющих себя «украинскими патриотами», выдвинула ультиматум российской исполнительнице, экс-депутату Государственной думы, вдове другого бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марие Максаковой. Соответствующее заявление распространил сегодня, 5 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook написал некий Игорь Громов, который называет себя журналистом и общественным активистом.

В заявлении сказано, что Максакова якобы является «агентом влияния страны-агрессора».

«Я обращаюсь к тебе с таким ультиматумом — покинуть территорию Украины в течение ближайших 72 часов», — написал Громов.

При этом он угрожает, что если Максакова не выполнит требования, то её ждет два варианта. Первый — её якобы «уберет ФСБ», а второй — её «уничтожат» украинские «патриоты».

Стоит отметить, что Максакова пока никак не отреагировала на этот ультиматум.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Максакова и Вороненков бежали из России на Украину, заявив, что подвергаются политическому преследованию. Вскоре Вороненкову было предоставлено украинское гражданство, и он активно включился в антироссийскую пропаганду, которую проводит Киев.

При этом в России против Вороненкова было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате недвижимости. Он был заочно арестован.

23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева. Украинские правоохранители считают, что к убийству причастен бывший гражданский муж Максаковой российский бизнесмен Владимир Тюрин.