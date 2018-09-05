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Прогулка по садам Франции: фоторепортаж ИА REGNUM

Общество

В «Царицыно» проходит выставка художницы Анны Филимоновой

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Прогулка по садам Франции: фоторепортаж ИА REGNUM
Эльвира Суркина © ИА REGNUM
Экспозиция гармонично обрамлена оранжерейными растениями

Москва, 5 сентября 2018, 18:15 — REGNUM  В рамках фестиваля исторических садов Франции во втором оранжерейном комплексе «Царицына» в Москве открыта выставка русской и французской художницы Анны Филимоновой. Серия состоит из 26 работ, на которых изображены виды исторических замков и садов.

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Выставка в оранжерее
Эльвира Суркина © ИА REGNUM
Выставка в оранжерее

Выставка проходит до 10 сентября. Здесь можно увидеть и вид на замок Вилландри, вокруг которого развернулись огороды с многоцветиями лекарственных трав, знаменитыми топиарными формами растений; и водные сады замка Эне-ле-Вьей; и широкую аллею из настурций дома-усадьбы Клода Монэ в Живерни; и старинные кедры около замка Дианы де Пуатье Шомон; и сказочные сады Риво.

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Сады замка Вилландри
Эльвира Суркина © ИА REGNUM
Сады замка Вилландри
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Выставка проходит в хорошо освещенном помещении
Эльвира Суркина © ИА REGNUM
Выставка проходит в хорошо освещенном помещении

Анна пишет свои картины в Париже и в необычных местах Нормандии. Большое внимание художница уделяет цвету, так как считает, что он обладает целебными свойствами и полезен для здоровья человека. Также в рамках своей экспозиции Анна представит свой авторский садовый проект — адаптацию сада «Святой Франциск Ассизский, читающий проповедь птицам».

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Сады усадьбы Клода Монэ
Эльвира Суркина © ИА REGNUM
Сады усадьбы Клода Монэ

Также в фестивале приняли участие 22 финалиста, среди которых ландшафтные дизайнеры, художники и архитекторы. Темы работ посвящены культурным традициям садов Франции от Средних веков до постмодернизма.

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Посетители фотографируют картины на память
Эльвира Суркина © ИА REGNUM
Посетители фотографируют картины на память

Добавим, что оранжерея принимает гостей по адресу ул. Дольская, 1 со среды по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 20:00 и в воскресенье с 10:00 до 19:00.

regnum author Суркина Эльвира
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Художественные выставки
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