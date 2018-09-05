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В брянских лесах — особый риск возникновения пожаров

Общество

За сутки спасатели потушили 14 возгораний

В брянских лесах — особый риск возникновения пожаров
Шарль-Франсуа Добиньи. Лесной пожар. 1871

Брянск, 5 сентября 2018, 17:57 — REGNUM  В Брянской области установилась высокая пожароопасность. Как сообщили 5 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, за сутки в регионе было зарегистрировано 14 очагов возгорания. В одном из районов области — в Карачевском, пожароопасность чрезвычайная.

«Только за прошедшие сутки было зарегистрировано более 14 очагов природных возгораний. Наибольшее количество отмечается в Гордеевском, Навлинском и Почепском районах», — говорится в сообщении пресс-службы.

3 сентября в регионе был введен особый противопожарный режим в лесах. Постановление подписано губернатором Александром Богомазом. Согласно документу, в лесах запрещено разведение огня, также шлагбаумами перекрыты лесные дороги. Ограничения будут сняты 9 сентября.

Отметим, что особые режимы также установлены, к примеру, в Рязанской и Владимирской областях. В последней он продлится до 1 октября. Ограничения связаны с пожаром в лесах Минобороны в Петушинском районе. Огонь прошел площадь 500 гектаров.

По теме: Владимирские спасатели завершают тушение пожара в лесах Минобороны

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Лесные пожары — 2018
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