«Вызов, который мы выдержали»: «Чернозём-2018» в лицах

Марина Каширская, Анна Кумицкая, Ищенко Павел, , 18:33 — REGNUM

Организаторы Тамбовского фестиваля «Чернозём» уже начали готовиться к проведению юбилейного, пятого по счёту мероприятия. Об этом рассказали представители оргкомитета Алексей Дубинин, Сергей Белозёров и Оксана Дубинина на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 августа «Чернозём» поставил собственный рекорд — за три дня фестиваль принял около 37 тысяч гостей. Мероприятие этого года было самым масштабным и, по признанию самих организаторов, самым сложным в техническом плане.

«Мы приходим к выводу, что принцип душевности для нас многое значит. Чем меньше народу, тем душевнее. Очень сложно справляться с таким количеством людей. Для нас как для организаторов это был самый сложный фестиваль. Это был вызов, который мы выдержали», — цитирует слова Сергея Белозёрова портал «Тамбов.ру».

Немало забот было связано с хедлайнером третьего дня — группой «Ленинград», у которой был самый сложный технический райдер. С собой группа привезла музыкальное оборудование и пиротехнику, из-за которой в течение всего третьего дня был ограничен доступ в фотозону. Однако и публики команда привлекла больше всего — труды организаторов не пропали даром. Теперь поклонники фестиваля, загодя старающиеся обратить внимание организаторов на свои любимые группы, чтобы увидеть их через год, предлагают взять новую высоту — на юбилейный фестиваль позвать зарубежные группы.

Команда организаторов об этих просьбах знает, но не спешит делиться планами. Официально подготовка в предстоящему фестивалю началась с 1 сентября. В октябре начнутся переговоры с группами. Пока же организаторы в один голос заявляют о том, что главной их целью будет сохранить «душевность» фестиваля. Это понятие, за несколько лет ставшее ключевым на Татарском валу, включает в себя многое: подбор музыкантов, работающих в разных жанрах, но горячо любимых публикой, активную вовлеченность волонтеров в подготовку к фестивалю, продуманную инфраструктуру и бюджетность.

Для всех гостей фестиваля организаторы постарались создать максимально комфортные условия: на территории работали палатки с едой, где можно было не только перекусить, но и полноценно позавтракать или пообедать, выпить чаю или съесть даже нетрадиционных для Тамбовской области раков. Позаботились организаторы и о тех, кто забыл, что такое наличные деньги, — во многих палатках можно было расплатиться банковскими карточками.

Кроме того, для гостей фестиваля были организованы общественный транспорт, работа парковок, открытые и закрытые душевые кабины, камеры хранения. Чтобы летняя жара переносилась легче, на всей территории фестиваля можно было взять бесплатную воду, а тем, кто с утра до вечера стоял в первых рядах перед сценой, воду наливали волонтеры и охранники.

Особое внимание организаторы уделяют охране правопорядка на фестивале. На площадке круглосуточно дежурили полиция, врачи и спасатели. По данным регионального управления здравоохранения, никто из участников не был госпитализирован, хотя к медикам обратились 180 человек. Все они получили помощь на месте, госпитализации никому не потребовалось. Отсутствие серьёзных ЧП на фестивале свидетельствует о том, что публика в Тамбове собирается действительно душевная — для людей здесь на первом месте стоит отдых.

«Вопрос правопорядка — немаловажный вопрос. Здесь нет никаких серьезных нарушений, эксцессов, об том мне говорят правоохранительные органы. Они отмечают, что здесь настолько душевная атмосфера, что здесь почти нет выяснений отношений и нарушений», — рассказал журналистам губернатор Александр Никитин.

Кстати, глава региона, второй год подряд приезжавший на фестиваль в качестве зрителя, уже пообещал «Чернозёму» поддержку администрации, которая также заинтересована в том, чтобы пятилетие фестиваля прошло с особым размахом. Теперь земляки — именно так себя называют поклонники фестиваля независимо от того, из какой точки на карте они приезжают в Тамбов, — ждут официального объявления дат следующего «Чернозёма», чтобы начать отсчет до заветной даты.

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