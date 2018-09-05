Школы Италии защитят от наркотиков с помощью видеокамер

Рим, , 17:49 — REGNUM Министерство внутренних дел Италии потратит 2,5 млн евро на пилотный проект по защите школ от наркодилеров, сообщает информагентство Ansa в среду, 5 сентября.

Пилотный проект будет проведен в 15 городах, заявил глава МВД вице-премьер Маттео Сальвини на пресс-конференции в Риме.

Средства будут потрачены на закупку камер видеонаблюдения, прием на работу новых сотрудников полиции и организацию информационных кампаний.

Читайте также: Правительство Италии может ввести «нулевую терпимость» к наркотикам

Сальвини заявил, что министерство рассчитывает изъять у наркодилеров незаконные средства на сумму, сопоставимую с вложениями, то есть около 2,5 млн евро.