Брянский строитель заплатит два миллиона рублей за взятку в 100 тысяч

Брянск, , 17:42 — REGNUM В Брянске суд приговорил директора строительной компании, который пытался решить свои проблемы с помощью взятки, к штрафу в два миллиона рублей. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области. По этому же делу виновными в посредничестве признан чиновник департамента строительства Брянской области и подчиненный директора фирмы.

В суде было доказано, что в июне 2018 года предприниматель через посредников передал 100 тыс. рублей чиновнику управления по строительству и развитию территории Брянска. Бизнесмен думал, что эти деньги могут помочь ускорить выдачу разрешения на строительство многоквартирного дома. Однако вместо этого он получил штраф и судимость.

Посредники также отделались штрафами. Так, подчиненный директора строительной фирмы заплатит миллион рублей, а чиновник областного департамента — 1,5 миллиона. Ему также запрещено занимать посты в органах власти в течение трех лет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянске виновным в получении взятки был признан заместитель мэра Александр Зубов. Он получил три года лишения свободы. Деньги он получил от предпринимательницы, которая владела незаконными рекламными конструкциями.