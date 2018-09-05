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Осуждён последний фигурант дела о бойне на рок-фестивале под Челябинском

Общество

Приговор вынесли спустя восемь лет

Осуждён последний фигурант дела о бойне на рок-фестивале под Челябинском
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Челябинск, 5 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  В Челябинске осуждён последний фигурант громкого дела о бойне на рок-фестивале «Торнадо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, бойня произошла в августе 2010 года. Фестиваль проходил под Миассом. Между его участниками и владельцами двух точек питания. Одним из последних был Александр Г. Он и четверо его соучастников организовали беспорядки, сообщают в прокуратуре. Использовали биты, травматические пистолеты и металлические прутья.

В результате 37 посетителей «Торнадо» получили травмы. Дело дошло до следствия и суда. Практически все фигуранты (четверо организаторов и 12 рядовых участников) были осуждены в 2012—2014 годах. Александра Г. сразу поймать не удалось, он скрывался за рубежом. Наконец, в 2016 году он был задержан в столичном аэропорту «Шереметьево».

Суд отправил его в колонию общего режима на шесть лет. Также он возместит моральный вред в размере 129 тыс. рублей. В зале суда его взяли под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: Фигурант дела о беспорядках в Миассе отрицает свою вину

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