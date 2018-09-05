«Нас испытывают на прочность»: соцсети о ЧС в крымском Армянске

Армянск, Крым, , 17:42 — REGNUM Уже вторую неделю жители крымского Армянска страдают от химических выбросов. Из города вывезли и разместили в оздоровительных лагерях и санаториях порядка 3 тыс. человек — преимущественно детей. Местные жители оперативно докладывают о происходящем в социальных сетях.

Родители жалуются, что детям приходится ждать отправления автобусов несколько часов, а то и дней. 4 сентября из Армянска вывезли школьников. Сегодня, 5 сентября, пообещали эвакуировать дошкольников и их родителей.

«Мне сейчас позвонили и сказали, что автобусы только заказали. Что выезд будет вечером, а может быть, и как вчера — ночью. Такое ощущение, что они нас на прочность испытывают. Одни детки уже гуляют и дышат свежим воздухом, а малыши в квартирах сидят на чемоданах вторые сутки. Зашибись организация у нас!» — пожаловалась Екатерина К.

В группе «Жизнь Армянска» во «ВКонтакте» юзеры размещают объявления о том, что бесплатно готовы принять местных жителей, которым некуда уехать. Людей готовы разместить в гостевых домах и на собственных дачах. Для тех, у кого нет личного транспорта, местная служба такси согласилась предоставить автомобили за оплату топлива.

В то же время сотрудники завода «Титан» жалуются, что, несмотря на приостановку работы предприятия, их заставляют выходить на свои рабочие места.

«Несмотря на всё, что происходит, заводчан гонят на работу. А если не хотят выходить, то отпуск за их счёт. Куда писать? Что делать в этой ситуации?» — рассказывает дочь одной из сотрудниц.

Пользователи разделились на два лагеря. Часть из них считает, что необходимо обращаться к местным властям или даже увольняться, чтобы сохранить здоровье. Другие же уверены, что приостановка завода — не повод не выходить на работу.

«Читала, что завод остановят в течение недели, там же что-то производится, процессы технические идут, как можно всем взять и бросить завод, не закончив это всё?» — пишет Ксения Ш.

Некоторые пользователи считают, что скоро Армянск станет крымской Припятью. Как и при катастрофе на Чернобыльской АЭС, власти долго не предпринимали никаких действий, чтобы уберечь местное население. При этом пользователи не понимают, почему завод не закрыли еще до того, как случилась экологическая ЧС.

«Вот вам коррупция и власть Крыма. Где были экологи, где проверки, куда власть смотрела? Это же не один год происходит! Почему не закрыли завод, пока не приведут предприятие в порядок?» — возмущается Константин С.

Между тем, в министерстве обороны Украины поспешили озвучить иную версию происходящего в Армянске и Красноперекопске. Так, представитель украинского министерства Александр Мотузяник заявил, что причиной химических выбросов могли стать военные учения Вооруженных сил России. По его словам, в середине августа в ходе тренировки по прикрытию административной границы с Херсонской областью подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. По этой украинской версии, из-за попаданий снарядов объекты были повреждены, в результате чего экологическая обстановка на всём севере Крыма ухудшилась.

Вину российских властей в сложившейся ситуации видят и некоторые пользователи. Ряд пользователей озвучивает и такую радикальную версию: власти якобы пытаются избавиться от населения Крыма.

«Просто жители Крыма пока не в курсе, что жители в Крыму не нужны Путину. Крым нужен как военная база, военный объект, не более», — считает пользователь «Зонтик Путина».

«А дальше будет ещё хуже. Потому что географически, исторически, этнически и юридически Крым — это Украина. Это понимали все власти последнего века, и только путинская РФ этого не поняла», — пишет украинский пользователь Эдуард М.

Напомним, с 24 августа жители Армянска начали массово жаловаться на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл металлические поверхности. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также жалуются на першение и боль в горле.

https://twitter.com/KrimRt/status/1036888407400742912

https://twitter.com/KrimRt/status/1036884759560048640

4 сентября концентрация сернистого ангидрида (вещества, относящегося к третьему классу опасности) в воздухе на севере Крыма впервые превысила норму. Причиной химических выбросов стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции».

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