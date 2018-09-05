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Кот Ахилл пришел в Смольный поддержать защиту животных

Общество

В Петербурге подписана Декларация обращения с животными

Кот Ахилл пришел в Смольный поддержать защиту животных
Иллюстрация: Https://twitter.com/Kibitov_Andrey
Кот Ахилл в Смольном. Фото: Андрей Кибитов. Twitter

Санкт-Петербург, 5 сентября 2018, 16:09 — REGNUM  Знаменитый эрмитажный кот Ахилл, работавший предсказателем на Кубке конфедераций 2017 года и Чемпионате мира по футболу 2018 года присутствовал 5 сентября в Смольном в качестве «почетного гостя» на церемонии подписания Декларации обращения с животными в Санкт-Петербурге.

Документ подписали губернатор Георгий Полтавченко и президент Национальной ассоциации организации помощи животным «Мы вместе» Татьяна Шеина. «Цель документа — гуманное обращение с братьями нашими меньшими», — отметил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Ахилла пустили за стол, на котором был подписан документ, а Георгий Полтавченко осторожно погладил кота.

Напомним, Ахилл после ЧМ-2018 завершил свою вполне успешную карьеру оракула и был передан в семью ветеринарного врача, которая следит за другими эрмитажными кошками и котами.

Георгий Полтавченко в ходе церемонии сообщил, что каждая вторая петербургская семья имеет домашних питомцев. Как подсчитали в Смольном, петербуржцы содержат примерно миллион кошек и около 300 тысяч собак. Кроме того, в собственности граждан и юрлиц — 1500 лошадей и около 20 тысяч сельскохозяйственных животных и птиц.

«К сожалению, в прессе появляются сообщения о жестоком обращении с животными. Нередки случаи проявления к ним равнодушия. Тогда как отношение к животным — показатель цивилизованности и гуманности общества», — сказал Георгий Полтавченко.

Декларация, которая прошла широкое общественное обсуждение, должна помочь свести к минимуму число подобных происшествий в Северной столице.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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