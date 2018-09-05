Министр просвещения проинспектировала новую школу во Владимире

Владимир, , 15:38 — REGNUM Министр просвещения РФ Ольга Васильева проинспектировала школу №49 во Владимире, которая была достроена после того, как на затянувшиеся работы обратил внимание президент Владимир Путин. Как сообщила 5 сентября пресс-служба администрации Владимирской области, школа получила высокую оценку министра.

«Это очень успешный проект, у которого отличное качество выполненных работ. Такой проект, как владимирская школа №49, должен тиражироваться в России. Очень хочется, чтобы количество подобных учебных заведений увеличивалось, чтобы больше детей садились за парты именно в таких школах», — цитирует пресс-служба администрации Ольгу Васильеву.

По данным администрации, за последние годы во Владимирской области построено и реконструировано 10 школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство школы №49 в микрорайоне 8-ЮЗ Владимира завершилось в декабре 2017 года. За несколько месяцев до этого, в сентябре Владимир Путин поручил губернатору Светлане Орловой взять строительство под контроль. Это было связано с обращениями жителей, которые боялись, что школа так и останется долгостроем. Во время возведения учебного заведения чиновникам дважды пришлось менять подрядчиков. В итоге 1 сентября образовательное учреждение приняло детей. Всего в школе сейчас учатся 932 ребенка. Они занимаются в 34 классах.

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