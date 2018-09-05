Международный молодёжный форум в Оренбурге и МИД России соединил телемост

Оренбург, , 15:51 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 5 сентября, на Международном молодёжном образовательном форуме «Евразия» состоялся телемост с официальным представителем МИД России, директором Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой. Молодые лидеры общественного мнения из 77 стран мира и не менее 80 регионов России, осуществляющих свою деятельность в сфере международного молодёжного сотрудничества, вместе со спикером обсудили роль молодёжи во внешней политике мира завтрашнего дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Приветствуя участников форума «Евразия», Мария Захарова подчеркнула, что подобные площадки становятся одним из инструментов «народной» дипломатии — горизонтальных связей между людьми:

«На «Евразии» собирается солидная аудитория, ведутся интересные дискуссии. Это прекрасно, когда у молодежи есть возможность смоделировать общение уже во взрослом формате, завязать контакты, установить связи. Это очень здорово и интересно. Такие форумы — хороший вклад в «народную» дипломатию. И здорово, что этим начинают заниматься молодые люди».

Участниками телемоста стали около 800 человек. За время работы дискуссионной площадки форумчанам удалось задать около десяти вопросов. Молодых людей интересовал самый обширный спектр тем сферы международных отношений. Озвучивались острые вопросы, по которым ведутся дискуссии в дипломатическом поле и на уровне глав государств. Современную молодежь, приехавшую на «Евразию», волновали проблемы отношений со странами Европы, например исторические предпосылки и современные тенденции во взаимоотношениях с Чехией. Задавались вопросы и со стороны представителей Нагорного Карабаха, Луганска, Абхазии.

Так, представительница Луганска подняла вопрос взаимоотношений Европы и России и западного влияния на эти связи.

«На Западе давно поняли, насколько выгодно дружить европейским государствам с нашей страной. Если бы такого понимания не было, они бы не стремились так усердно разрывать нас с Европой. Объединять имеющиеся ресурсы России и Европы — это очевидно. Однако это вызывает раздражение и сильные эмоции на грани ревности у тех, кто хочет противодействовать этому естественному процессу. В итоге санкции сказались не на России, а ударили по самой Европе», — ответила директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

Кашенкова Дарья из Самары задумалась о будущем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и участии России в этой организации.

«Россия была и остаётся добросовестным участником ОЗХО. Вопрос о будущем самой организации. Если она сумеет отстоять свою независимость от западного влияния, если сможет отстоять документы, которые непосредственно регламентируют её деятельность, тогда можно говорить о её будущем. Если этого не случится и организация прогнётся под давлением, то перспективы её туманны», — сказала в ответ Захарова.

Иностранных участников также интересовал вопрос становления молодых лидеров в России и существующих для этого программах. Эксперт отметила, что для этого по всей стране проводятся различные форумы и открывается всё больше площадок, в том числе для международного взаимодействия и развития общественной дипломатии. В качестве примера она озвучила проходивший в августе этого года Международный молодежный образовательный форум «БалтАртек».

Напомним, форум «Евразия» проходит с 4 по 10 сентября в Оренбурге и объединил более 800 участников из 77 стран мира. Миссия форума — объединение молодежи разных стран вокруг идей Русского мира. На «Евразии» будет разработана «дорожная карта» развития Всероссийских и международных форумных площадок на территории России.

Организаторами Международного молодёжного образовательного форума «Евразия» выступили Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Оренбургской области, ФГБУ «Ресурсный молодёжный центр», межведомственный совет по делам молодёжи при правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, а также Оренбургский государственный университет и Московский государственный институт международных отношений МИД России. Соорганизаторы — «Молодёжка ОНФ».

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