В Чечне опровергли сообщения о выезде семей участников атаки на полицейских

Грозный, , 15:18 — REGNUM Семьи подростков, совершивших серию атак на сотрудников правоохранительных органов, из Чечни не выдворялись. Информация об этом является ложной. Такое заявление сделал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

По его словам, СМИ приводят «фейковую информацию» со ссылкой на «жителей с вымышленными именами».

«Никакого давления со стороны правоохранителей в отношении родителей погибших террористов нет, — цитирует Умарова ТАСС, — они живут там, где жили».

Кроме того, с официальным опровержением выступило МВД Чечни, в котором заявило, что никаких массовых задержаний подростков в Шалинском районе не производилось.

Оперативные службы ведомства лишь отрабатывали «круг общения участников этих событий, после установления которых с подростками была проведена профилактическая беседа в присутствии их родителей». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

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Напомним, ряд СМИ сообщал, что родственники участников атаки на силовиков в Чечне, которая произошла 20 августа в Шалинском районе и в Грозном, изгнаны из республики. По данным «Кавказского узла», после попытки терактов были задержаны и допрошены взрослые мужчины из семей участников терактов и их сверстники. После чего семьи ликвидированных во время нападений подростков якобы выехали из республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Чечне пятеро подростков, старшему из которых не исполнилось еще 16 лет, а младшему было 11 лет, совершили серию нападений на сотрудников полиции. Им удалось ранить нескольких полицейских, а сами они были ликвидированы.