Среда, 5 Сентября 2018 года
15:32:10 МСК

В Чечне опровергли сообщения о выезде семей участников атаки на полицейских

Общество

По словам представителей власти и правоохранительных органов, никаких задержаний после событий в Шалинском районе не производилось

Грозный, 5 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  Семьи подростков, совершивших серию атак на сотрудников правоохранительных органов, из Чечни не выдворялись. Информация об этом является ложной. Такое заявление сделал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

По его словам, СМИ приводят «фейковую информацию» со ссылкой на «жителей с вымышленными именами».

«Никакого давления со стороны правоохранителей в отношении родителей погибших террористов нет, — цитирует Умарова ТАСС, — они живут там, где жили».

Кроме того, с официальным опровержением выступило МВД Чечни, в котором заявило, что никаких массовых задержаний подростков в Шалинском районе не производилось.

Оперативные службы ведомства лишь отрабатывали «круг общения участников этих событий, после установления которых с подростками была проведена профилактическая беседа в присутствии их родителей». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Читайте также: Из Чечни изгнаны семьи подростков, устроивших нападения на силовиков

Напомним, ряд СМИ сообщал, что родственники участников атаки на силовиков в Чечне, которая произошла 20 августа в Шалинском районе и в Грозном, изгнаны из республики. По данным «Кавказского узла», после попытки терактов были задержаны и допрошены взрослые мужчины из семей участников терактов и их сверстники. После чего семьи ликвидированных во время нападений подростков якобы выехали из республики.

Читайте также: Отец участника нападения на ОМВД в Чечне проклял своего сына

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Чечне пятеро подростков, старшему из которых не исполнилось еще 16 лет, а младшему было 11 лет, совершили серию нападений на сотрудников полиции. Им удалось ранить нескольких полицейских, а сами они были ликвидированы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Боевики в Чечне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить