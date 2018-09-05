Работники Энергомаша заложили «Капсулу времени» с посланием в 2058 год

Москва, , 15:15 — REGNUM Делегация руководителей и работников «Энергомаша» приняла участие в праздновании юбилейного 110 дня рождения основателя научно-производственного объединения и выдающегося советского ученого Валентина Петровича Глушко, во время которого заложила «Капсулу времени» с обращением в 2058 год, сообщает 5 сентября пресс-служба предприятия.

«Знаковым событием торжества стала закладка «Капсулы времени» — с посланием к участникам событий 2058 года, посвященных 150 годовщине со дня рождения академика В.П. Глушко», — говорится в сообщении.

Свои обращения к потомкам написали работники Энергомаша, их дети, внуки, ветераны предприятия.

Отмечается, что мероприятия в честь юбилея ученого начались 2 сентября с возложения цветов к могиле на Новодевичьем кладбище и к бюсту академика на Аллее героев ВДНХ. На следующий день прошел торжественный митинг, в котором приняли участие работники предприятия, ветераны Энергомаша, почетные гости. В этот же в павильоне «Космос» на ВДНХ состоялась научно-практическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения основоположника отечественного ракетного двигателестроения.

АО «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Компания является лидером в области разработки мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.