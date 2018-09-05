Заявления о «рекордно низком» количестве сирот в России — манипуляция

Москва, , 15:06 — REGNUM Когда заявляется, что сегодня в России якобы достигнут самый низкий показатель числа детей, оставшихся без опеки родителей, — это чистой воды манипуляция, считает председатель Пермского Регионального совета Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Мазуров.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при Министерстве просвещения Армена Попова сообщила, что в федеральном банке данных России о детях-сиротах по состоянию на 1 сентября текущего года числится менее 48 тыс. ребят, что является самым низким показателем за всю новейшую историю страны.

Как недавно заявила член Комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Попова, в России сейчас спутаны понятия «родители» и «приёмные родители». Попова подчеркнула, что «приёмная семья» сегодня в России — это форма возмездной опеки над детьми и взрослые в данном случае, если называть вещи своими именами — это не родители, а опекуны. Сенатор пояснила, что сегодня в Семейный кодекс РФ готовятся соответствующие поправки. И когда заявляется, что сегодня в России якобы достигнут самый низкий показатель детей, оставшихся без опеки родителей — это чистой воды манипуляция и пропагандистский ход.

Обратите внимание на следующий момент — критерием благополучия почему-то становится количество детей в банке данных о детях-сиротах. Нам заявляют — детей в нём стало меньше! Но дело в том, что, во-первых, туда попадают дети, которых не устроили под опеку в течение месяца (в соответствии со ст. 122 СК РФ), а во-вторых, если ребёнок попал под опеку, то его анкета выводится из этого банка.

Всем же понятно — настоящая задача общества заключается в том, чтобы было меньше детей оставшихся без родителей (родных или усыновителей). То есть, должно уменьшаться не только количество детей в банке данных о детях-сиротах, но и количество детей, устроенных под возмездную опеку в «приёмные семьи». Вот в таком случае это и будет настоящей борьбой с сиротством.

Но судя по таким победным высказываниям, чиновники свою задачу видят в следующем: главное, чтобы «приёмных семьях» детей было больше, чем в детских домах. Но вы задумайтесь (специально доведу эту мысль до абсурда) — если детей начать быстро раздавать в опекунские «семьи», то их количество в банке данных уменьшится вообще до нуля!» И что, это будет победа над сиротством?

То есть, проблема вовсе не решена, но считается, что она решена, а почему? А потому, что проблемой называется только объём не розданных под опеку детей, тот самый объём Банка данных. В этом и заключается манипуляция.

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