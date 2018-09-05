«Для исполнения пенсионной реформы надо назначить ответственных»

Нижний Новгород, , 14:58 — REGNUM Повышение пенсионного возраста объясняется достаточно просто с точки зрения необходимости — не может маленькое число работающих обеспечить большое число пенсионеров. Продолжать жить при существующей пенсионной системе — это безответственно. Надо вспомнить 90-е годы, когда зарплаты и пенсии не платили по полгода. Если не предпринять никаких шагов, граждане снова могут оказаться в этой ситуации, меры нужно своевременно. Позже может сложиться такая ситуация, когда работающих станет меньше, чем пенсионеров. Страна уже подошла к точке, когда уже откладывать некуда, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.

«Но в принципе речь не о деталях, на сколько лет повысят пенсионный возраст и т. д, главное проводить реформу нужно так, чтобы защитить работников, находящихся в самых трудных положениях и сохранить те преимущества, которые для некоторых категорий граждан были достигнуты. После выступления президента РФ Владимира Путина эти моменты в значительной степени сбалансировались, но перед выступлением было много вопросов по поводу гарантий трудоустройства предпенсионеров», — отметил эксперт.

По его мнению, важно проводить реформу, чтобы не пострадали социальные аспекты. Во-первых, с возрастом человек не может выполнять ту работу, которую выполнял раньше, если она связана с тяжелым физическими условиями. Во-вторых, могут устаревать технологии, по которым человек работал, и он может стать ненужным со своей специальностью (например, наборщик печатной продукции, профессия ушла, сейчас компьютерный набор). У таких работников должна быть гарантия, что их направят учиться для приобретения новой специальности с выплатой зарплаты. Значит должна быть создана системы учебы людей предпенсионного возраста и за нее лично кто-то должен отвечать.

«Поскольку повышение пенсионного возраста становится необходимым, значит, кто-то лично за этот процесс должен отвечать. Государству нужно быть готовым и дальше этим заниматься. И профсоюзы, и общественные организации, и Государственная дума РФ и правительство должны иметь ответственных людей, которые займутся вопросами, возникающими при проведении пенсионной реформы. Такой ответственный человек должен быть в каждой государственной структуре. Не должно быть так, что приняли закон и забыли. Вопрос организации исполнения закона о повышении пенсионного возраста остается открытым», — высказал свое мнение Стронгин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»