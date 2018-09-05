В Тольятти прошли слушания по проекту «Исторический центр города»

Тольятти, Самарская область, , 14:47 — REGNUM Специалисты Тольяттинского государственного университета (ТГУ) представили на общественных слушаниях в гордуме Тольятти проект «Исторический центр города», предполагающий комплексное благоустройство в Центральном районе города, сообщила 5 сентября пресс-служба вуза.

Проект был опубликован в конце августа в газете «Тольяттинский университет». Тогда ректор ТГУ Михаил Криштал сообщал, что пока речь идет только о концепции, но «подкреплённой ранее проведёнными социологическими исследованиями, а также озвученными пожеланиями жителей на публичных слушаниях городских проектов».

Отмечается, что заинтересованность горожан, присутствовавших на заседании, оказалась настолько велика, что обсуждение быстро вышло за рамки регламента. Так, депутат Борислав Гринблат («Единая Россия) призвал обратиться к опыту других городов в вопросе облагораживания фасадов старых малоэтажек. В свою очередь председатель ТОС-23 Нина Коновалова предложила сохранить развитие Портпосёлока в документе.

В свою очередь Криштал напомнил собравшимся, что именно в Портпосёлке появилась первая школа города, в которой когда-то проводились первые занятия для студентов вечернего филиала Куйбышевского индустриального института, созданного при Куйбышевгидрострое. Выступивший ректор ТГУ подтвердил, что Портпосёлок является культурным наследием Тольятти и должен войти в проект исторического центра.

Участвующий в обсуждении инициатор проекта председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель («Единая Россия») сообщил, что одобренная концепция исторического центра города, с озвученными дополнениями, будет рекомендована Думе Тольятти следующего созыва и администрации для включения в муниципальные программы и при рассмотрении бюджета городского округа на предстоящие периоды.