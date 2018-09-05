В Ярославле стартовал автопробег по Золотому кольцу

Ярославль, , 14:41 — REGNUM 5 сентября автогонщица Инесса Тушканова и ультрамарафонец Дмитрий Ерохин отправились в автопробег по Золотому кольцу. Об этом сообщает корреспонденту ИА REGNUM. Пробег стартовал от знака «Нулевой километр «Золотого кольца России» в Ярославле. Дмитрий Ерохин дважды совершал забеги по городам, входящим в Золотое кольцо. На этот раз он посетит города маршрута на автомобиле и выступит в роли штурмана для профессиональной гонщицы Инессы Тушкановой.

Участники автопробега проедут через Кострому, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич и вернутся в Ярославль. Им предстоит оценить состояние дорог, придорожной инфраструктуры. С собой участники взяли паспорта туристов Золотого кольца. За передвижением экипажа можно будет следить он-лайн.

Автопробег направлен на популяризацию маршрута «Золотое кольцо» и демонстрацию возможностей партнерской системы, связанной с паспортом туриста «Золотого кольца». Дмитрий Ерохин поможет Инессе Тушкановой проверить что изменилось в системе паспорта туриста «Золотого кольца» с его последнего забега», — сказал корреспонденту ИА REGNUM вице-президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Александр Седухин.

Инесса Тушканова стала первым российским гонщиком, получившим паспорт туриста Золотого кольца.