Конференция «Современная война: глобальные тенденции» прошла в Джакарте

Джакарта, , 14:44 — REGNUM Член международного комитета Красного креста Юрг Кессельринг заявил, что роль Индонезии на посту непостоянного члена СБ ООН на период 2019—2020 годов, будет заключаться в посредничестве и переговорах, чтобы противостоять войнам с использованием технологий в качестве оружия, сообщает Antaranews.

«Для людей во всем мире важно придерживаться принципов гуманитарного и международного права в разгар разработки различных новых технологий, которые легко могут превратиться в угрозу безопасности, как например, использование беспилотных летательных аппаратов», — заявил Юрг Кессельринг на конференции под названием «Современная война: глобальные тенденции», проведенной в сотрудничестве с министерством иностранных дел Индонезии в Джакарте, 5 сентября.

«Гуманитарная миссия — это ответственность, которую мы разделяем со странами всего мира, поэтому я благодарен, что правительство Индонезии согласилось сотрудничать и принять в нем участие», — подчеркнул Юрг Кессельринг.

По его словам, неконтролируемое киберпространство создает новые потенциальные риски для гражданского населения, которые необходимо учитывать.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди отметила, что конференция, в ходе которой обсуждались глобальные тенденции и гуманитарные проблемы современной войны, стала хорошим началом, чтобы сформировать новые международные нормы с помощью Организации Объединенных Наций.

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