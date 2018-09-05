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ФСБ сопровождает следствие по делу о «профсоюзе фрилансеров» в Петербурге

Общество

Речь идет о присвоении не менее 4 млн рублей

Санкт-Петербург, 5 сентября 2018, 14:08 — REGNUM  Учредитель и председатель некоммерческой организации «Профсоюз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников» подозревается в хищениях и растрате денежных средств профсоюза. Оперативное сопровождение по этому делу ведут сотрудники петербургского управления ФСБ России.

По версии следствия, с мая 2016 года по июль 2017 года 48-летний Владимир Солошенко незаконно присвоил денежные средства профсоюза в сумме не менее четырех миллионов рублей. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере). За это преступление может быть назначено до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, помимо руководства профсоюзом, подозреваемый гражданин РФ является учредителем организации OneShopWorld, зарегистрированной в Великобритании.

В ходе обысков в офисе профсоюза и по местам жительства мужчины, а также иных предполагаемых участников преступной деятельности, были обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие версию следствия.

Речь идет о деятельности руководства профсоюза в нарушение закона, причем, эта деятельность носила межрегиональный характер, отметили в УФСБ.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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