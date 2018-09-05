Почти три тысячи детей из Армянска размещены в санаториях Крыма

Армянск, Крым, , 14:07 — REGNUM 2 тыс. 879 человек вывезены из Крымского Армянска и размещены в оздоровительных лагерях и санаториях полуострова по данным на 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Речь идет, прежде всего, о детях дошкольного возраста и первоклассников, которых отправляют из города вместе с мамами, а также школьников со второго по одиннадцатый классы, их сопровождают учителя. Детей принимают санатории и лагеря Евпатории, Бахчисарайского и Сакского районов.

«Первыми принять детей из Армянска выразили готовность республиканские лагеря «Фортуна» и «Сокол», наряду с санаториями и лагерями «Южный», «Дружба», «Дельфин», «Мечта». Отдельная благодарность «Черноморнефтегазу», крымским пассажироперевозчикам «Евпатранс», Сакского и Бахчисарайского района за предоставленные автобусы, оперативную и слаженную работу. Также, нужно отметить и неравнодушие крымчан, которые в частном порядке организовали через социальные сети информирование граждан Армянска о готовности принять отдельные семьи», — сообщила глава республиканского министерства образования Наталья Гончарова.

5 сентября из Армянска планируется отправить еще 1117 человек. Некоторые жители доставляют своих детей в санатории и лагеря самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о введении каникул в школах на две недели и отправке детей в санатории и оздоровительные лагеря правительство Крыма принято после того, как из-за химического выброса в Армянске в воздухе было отмечено увеличение уровня содержания сернистого ангидрида. Параллельно специалисты устанавливают причины выброса и ищут выход из ситуации.

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