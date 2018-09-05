Полиция ДНР опубликовала фото подозреваемых в убийстве Захарченко

Донецк, , 14:06 — REGNUM По делу об убийстве главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко разыскиваются двое подозреваемых. Их фотографии были опубликованы на канале Youtube МВД ДНР.

«31 августа 2018 года в кафе (где был убит Захарченко, — прим. ИА REGNUM ) находились граждане, фотографии которых в данный момент вы видите на экране», — говорится в видеообращении правоохранителей.

Органы правопорядка ДНР просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении указанных мужчин, обратиться в полицию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР произошел взрыв, в результате которого погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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