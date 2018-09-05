В Москве открыли новый участок Северо-Восточной хорды

Москва, , 14:11 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, сообщает 5 сентября «Российская газета».

По его словам, городская дорожная сеть была интегрирована с федеральной трассой М-11, поэтому часть большого потока автомобилей уйдет с Дмитровского и Ленинградского шоссе на эту магистраль, длиной более 10 км.

Напомним, ранее в августе Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе. По его словам, в текущем году сдается сразу три участка СВХ, первый соединит Косинскую развязку с шоссе Энтузиастов, а второй проложен от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.

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