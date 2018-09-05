В Подмосковье считают, что автоматическе счётчики снизят ошибки платежей

Красногорск, , 14:51 — REGNUM Установка автоматических счётчиков в многоквартирных домах поможет выявить неплательщиков и махинации с показаниями. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября. Парламентарий отметил, что такие счётчики помогут лучше контролировать расход воды и тепла.

«Вместе с переходом на прямые платежи ресурсоснабжающими организациями, такие счётчики снизят вероятность ошибки», — считает Коханый.

Напомним, Минстрой РФ вышел с инициативой установки в многоквартирных домах счётчиков с дистанционной передачей данных с 2020 года. По мнению спикера Мособлдумы, с появлением таких счётчиков возникнет положительная возможность отключать за долги только квартиру неплательщика.

«Но это предмет дополнительной аналитики применения таких решений — дело в том, что есть нормативные показатели на дом, которые нужно учитывать при выборочном отключении квартир от подачи отопления», — отметил Коханый.

Он также заявил, что для установки автоматических счётчиков не только в новых многоквартирных домах, но и в уже введённых в эксплуатацию, могут потребоваться дополнительные затраты, которые смогут взять на себя ресурсоснабжающие организации.

«За их счёт будет проведено переоборудование, а цена за счётчик будет разбросана на несколько месяцев в платежках. Альтернативой могут стать средства из Фонда ЖКХ, как и предлагает Минстрой, однако мне это не кажется целесообразным — есть более важные направления, где требуются государственные деньги», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ предложило сделать обязательной установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний.

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