Журналист из Киргизии получил политическое убежище во Франции

Бишкек, , 13:40 — REGNUM Журналист информационного агентства «Фергана.ру» Улугбек Бабакулов, являющийся гражданином Киргизии, получил политическое убежище во Франции. Об этом сегодня, 5 сентября, пишет «Kaktus.media».

По словам журналиста, французские власти также одобрили предоставление политического убежища членам его семьи.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня 2017 года, после публикации Бабакуловым статьи «Люди как звери», госкомитет нацбезопасности Киргизии возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение национальнойили межрегиональной вражды» против сотрудника ИА «Фергана.ру» Улугбека Бабакулова. Также по решению суда в республике был ограничен доступ к сайту информагентства.

Тогда представители спецслужб заявили, что Бабакулов опубликовал ряд «статей провокационного характера, нацеленных на разжигание межэтнической вражды и ненависти, создание предпосылок к обострению межнациональных отношений».

Сам журналист обвинения в свой адрес категорически отвергал, утверждая, что в своих публикациях он боролся с проблемой национализма в стране. После возбуждения уголовного дела Бабакулов покинул Киргизию и с тех пор на родину не возвращался.