В Роскосмосе призвали не давить на комиссию, расследующую ЧП на МКС

Москва, , 13:38 — REGNUM В Роскосмосе попросили СМИ воздержаться от публикации непроверенной информации о расследовании нештатной ситуации с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС). Подобные материалы оказывают давление на комиссию, ведущую расследование, говорится в опубликованном заявлении госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что работа комиссии будет завершена в середине сентября, и тогда же «будут определены меры по предотвращению подобных ситуаций».

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«Ссылки на так называемые «источники в ракетно-космической отрасли», сообщающие различные «версии» расследования — способ манипуляции информацией и воздействия на работу представителей комиссии», — добавили в корпорации.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 августа в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, была обнаружена микротрещина, которая привела к утечке кислорода и нештатной ситуации на станции. После того, как повреждение было загерметизировано, утечка воздуха прекратилась. После этого некоторые СМИ стали публиковать свои версии случившегося со ссылкой на «анонимные источники в ракетно-космической отрасли».

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