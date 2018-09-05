На Пискаревском кладбище увековечили память воинов из Карачаево-Черкесии

Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге сегодня, 5 сентября, состоялось торжественное открытие мемориальной плиты выходцам из Карачаево-Черкесии, павшим в боях за Ленинград во время Великой Отечественной войны.

На плите высечена надпись «Вечная память и слава защитникам блокадного Ленинграда, уроженцам Карачаево-Черкесской Республики». Идея установить плиту возникла у представителей межрегиональной общественной организации «Центр гармонизации межэтнических отношений» в Санкт-Петербурге. Такая возможность появилась после согласования этого вопроса между главами субъектов, отметил руководитель организации Ахмат Аппаков.

«Мы должны сохранить память о наших предках, чтобы было свидетельство того, что наши земляки воевали тут и защищали страну, — цитирует Аппакова РИА «Карачаево-Черкесия». — Мой дед был ранен во время защиты Ленинграда, и это лишь то малое, что мы можем сделать, отдавая дань их светлой памяти».

В установке памятной плиты принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и директор Драматического театра Балтийского флота Нурчук Шидаков, сообщили в пресс-службе вице-губернатора.

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Напомним, из Карачаево-Черкесии ушли на фронт в годы войны около 46 тыс. человек. Половина из них погибли, защищая родину. 19 уроженцев республики за свои подвиги удостоены звания Героя Советского Союза.