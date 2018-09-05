Микрозаймовые организации в Кургане лишатся киосков

Курган, , 13:23 — REGNUM Сегодня, 5 сентября, должен быть демонтирован один из пяти пунктов МФО «Быстроденьги» в Кургане, расположенный во 2 микрорайоне у кинотеатра «Современник». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в городском департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений, владелец киоска Сергей Емполов не имеет никаких документов на право пользования земельным участком, где он располагается. И не он один.

На данный момент ни одна микрофинансовая организация не заключала договор аренды земли в Кургане. Большинство точек выдачи быстрых денег либо занимает землю самовольно, либо оформляет договор на открытие киоска хлебобулочных изделий и других продуктов. Если Сергей Емполов не уберет киоск 5 сентября, его демонтирует департамент на средства горбюджета. Такая же судьба ждет остальные киоски МФО: павильоны демонтируют, а те из них, что оформлены как точки продажи хлеба, обяжут продавать хлеб, уточнили в ведомстве.

Добавим, что Сергей Емполов, хозяин киоска «Быстоденьги» во 2 микрорайоне, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. В 2014 году его оштрафовали на 10 тысяч рублей за торговлю контрафактными DVD-дисками в здании магазина «Метрополис».

Напомним, что «Быстоденьги» — одна из крупнейших компаний, занимающихся микрофинансированием в России. Проблема микрофинансовых займов остро переживается регионами с низким уровнем доходов у населения. Как сообщалось ранее в местных СМИ, по данным депутата городской Думы Натальи Сёминой, в Кургане микрозаймы выдаются в 86 точках. Горожане, влезающие в кредит под огромные проценты, зачастую финансово неграмотны. Кроме того, МФО активно ведут рекламные кампании. Как писало ранее ИА REGNUM, за рассылку рекламных СМС-сообщений микрозаймовую организацию «Быстроденьги» в Челябинске оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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