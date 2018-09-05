«Роскосмос» рекомендовал не публиковать непроверенные данные о ЧП на МКС

Москва, , 12:54 — REGNUM Российская корпорация «Роскосмос» попросила средства массовой информации воздержаться от публикации непроверенной информации об инциденте на борту пилотируемого корабля «Союз МС-09» на Международной космической станции, соответствующее сообщение опубликовано 5 сентября на сайте корпорации.

«Роскосмос рекомендует российским и иностранным СМИ воздержаться от публикации различных версий со ссылкой на анонимные источники до завершения работы комиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа комиссии завершится в середине сентября, ее выводы будут представлены в «Роскосмос», тогда и будут определены меры по предотвращению подобных ситуаций.

Вместе с тем в корпорации подчеркнули, что ссылки на так называемые «источники в ракетно-космической отрасли», которые сообщают различные «версии» расследования — это способ манипуляции информацией и воздействия на работу комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 30 августа в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, была обнаружена микротрещина, которая привела к утечке кислорода и нештатной ситуации на станции.

В итоге повреждение было загерметизировано, после чего давление воздуха восстановилось. Безопасности и здоровью экипажа ничего не угрожает. В свою очередь ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники в ракетно-космической отрасли начали публиковать свои версии случившегося.

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